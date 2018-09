Il parroco distribuisce patatine in chiesa

Sorry, not sorry. Salati Preziosi ha lanciato un nuovo, irriverente spot, girato e prodotto interamente in Puglia. Il messaggio, da alcuni utenti sui social tacciato di blasfemia, è in realtà un inno alla condivisione: motore e linfa di ogni ambiente e spazio, persino in chiesa. Sì, perché è qui che comincia tutto.

C’è un parroco, ci sono gli assidui frequentatori della parrocchia – rigorosamente stonati – e gli anziani, quelli che involontariamente storpiano – TUTTE- le parole. Si tratta esclusivamente, ed inevitabilmente, di anziani. Ottuagenari. Peraltro un po’ tristi. Situazione insostenibile, anche per i credenti più convinti. Il don è affranto, stanco, corre via e si rifugia in oratorio: i più giovani sono tutti lì e lui proprio non sa come avvicinarli. All’improvviso, il genio: holy chips!

Niente attira più di un pacco di patatine appena aperto, perché le patatine si offrono, e si condividono, sempre. Ed è da qui, dalla manifestazione più pura della natura dell’uomo, che tutto nasce. Che tu ci creda o no. Blasfemia? No, fantasia e vivacità.

Nessuno osi separare ciò che le patatine Salati Preziosi hanno unito.

Lo spot è stato ideato e realizzato da Brainpull, agenzia di comunicazione con sede a Bari e Milano. Questi i numeri: 1 chiesa (vera, situata nelle campagne di Polignano a Mare), 40 banchi in legno, più di 70 comparse, 1 organo originale storico, 1 coro (al completo, con 20 tra cantanti e musicisti), una buona dose di energia, 1 milione di visualizzazioni su Facebook e YouTube in pochi giorni e un minuto, o poco più: l’intera durata del video.