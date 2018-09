Nuovo spot Tv per 100%Chef

Con l’inizio della nuova stagione parte la nuova campagna pubblicitaria di 100%Chef, azienda leader specializzata nelle forniture di attrezzature e accessori per la ristorazione, distribuiti in esclusiva per l’Italia dalla Gourmet Services.

La campagna si intitola “Tutto ciò che hai bisogno per diventare 100%Chef” ed ha l’obiettivo di far conoscere il brand e portare nelle case degli italiani tutte quelle attrezzature e gli accessori che fino ad oggi erano destinate solo al mondo della ristorazione.

“Questa campagna pubblicitaria rappresenta un nuovo passo per l’azienda e una svolta rispetto al passato per il mercato italiano” spiega Fabrizio Merlini, Managing Director di Gourmet Services. Negli ultimi anni, grazie ai numerosi programmi e talent televisivi dedicati al mondo della cucina, il numero degli appassionati è incrementato notevolmente e proprio per questo, vogliamo aprire il nostro mercato anche al consumatore finale; dare così la possibilità anche alla casalinga o agli appassionati di cucina di utilizzare strumenti professionali…e perché no, sognare di diventare 100%Chef”.

Gli spot, girati in diverse location di Ascoli Piceno famosa città nelle Marche, propongono due differenti storie: nella prima, una famiglia scopre le attrezzature della 100%Chef e decide di acquistarle per vivere insieme a casa la passione per la cucina. Nella seconda, protagonista è un aspirante chef, che dovrà superare un percorso d’iniziazione alle tecniche di cucina, per conquistare l’ambito titolo di 100%Chef.

Gli spot andranno in onda a partire da settembre su Gambero Rosso Tv – Canale Sky HD 412 e sui principali canali web attraverso attività di video, display, social e keywords. Ad affiancare la programmazione video ci sarà inoltre un piano stampa su riviste e magazine di settore.

Gli spot sono stati ideati da Matteo Petrucci ed Alberto De Angelis e prodotti esecutivamente da Hundred Dreams Production e Xentek Produzioni Televisive. Quest’ultima ha curato le riprese, per la fotografia di Nicola Mestichelli. La regia degli spot è di Alberto De Angelis. Le riprese sono arricchite da foto di scena e backstage, a cura della A&G Photography.