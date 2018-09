Diesel lancia la sua ultima collaborazione con Mustafa’s Gemüse Kebap

In un periodo come questo in cui i brand cercano costantemente di superarsi gli uni con gli altri alla ricerca dell’approvazione della strada, trovare l’etichetta più cool con cui collaborare è diventata una grande sfida.

Come si trova allora il marchio più richiesto in città? Facile: la gente. Bisogna trovare dove le persone più interessanti fanno la fila.

Diesel ha così creato con la sua ironica visione una collaborazione con Mustafa’s Gemüse Kebap, un famosissimo e cult chiosco di kebab a Berlino. Mustafa è una leggenda a Berlino e i suoi kebab sono così gustosi che la gente aspetta per ore e ore solo per concedersi una delle sue deliziose offerte.

La collezione verrà presentata al Bread && Butter Festival* di Berlino il 31 agosto. Sarà quindi disponibile su diesel.com e in selezionati negozi Diesel in tutto il mondo a partire dal 3 settembre.

Il progetto è stato sviluppato da Publicis Italia.

CREDITS

Client: Diesel

Agency: Publicis Italia

Global Chief Creative Officer Publicis WW e Ceo Publicis Italia: Bruno Bertelli

Chief Creative Officer: Cristiana Boccassini

Creative Directors: Mihnea Gheorghiu, Thiago Cruz

Associate Creative Director: Simone Di Laus

Senior Copywriter: James Andrews

Art Director: Giovanni Greco

Copywriter: Enrico Pasquino

Client Service Director: Barbara Pusca, Eleni Charakleia

Account Executive: Giuseppe Esposito

Head of Social: Stefano Perazzo

Social Media Manager: Doina Tatu

Agency Producer: Matilde Bonanni, Maja Vukomanovic

Editor: Samuele Schiavo



Production Company: Courage Film Production

Executive Producer: Davide Caselli

Line Producer: Louisa Liebgott

Production Manager: Bettina Beissmann

DOP: Htat Htut

Color Grading: Davide Lo Vetro

Post production: Andrea Vavassori

Music: Marco Ferrario