Il “volo” di Nonno Nanni nella nuova campagna di comunicazione

Nonno Nanni torna in comunicazione a fianco di Saatchi & Saatchi con una nuova campagna pubblicitaria che ha per protagonista lo Stracchino e che ci porta alla riscoperta della semplicità.

Un valore d’altri tempi, contenuto nell’antica ricetta ideata da nonno Giovanni, detto Nanni, che la famiglia Lazzarin custodisce da oltre 70 anni producendo lo stracchino e un’ampia gamma di formaggi freschi in modo semplice con ingredienti genuini e di qualità, come una volta.

In più, ancora oggi, lo stracchino incartato a mano ha due alette laterali che, come ci ha insegnato la storia della comunicazione dell’azienda, gli permettono di volare.

Prendendo spunto da questi elementi la nuova campagna è un vero e proprio viaggio nella gioia di stare insieme, raccontato attraverso un suggestivo volo in soggettiva e cioè il punto di vista dello stracchino che vola. Lo spot ci porta alla scoperta di momenti diversi di convivialità dove si recuperano i valori di una volta e il gusto di ritrovarsi attorno alla tavola per riscoprirne i sapori più veri, dove ad emergere è il gusto buono e genuino dello Stracchino Nonno Nanni, capace di sorprenderci proprio perché fatto ancora come una volta.

Un volo che verrà svelato solo alla fine grazie allo sguardo di una bambina, che con i suoi occhi innocenti e ingenui, riuscirà a vedere ciò che gli adulti non riescono più a cogliere e cioè la magia della semplicità. Una storia che racconta l’amore di tre generazioni di nipoti per Nonno Nanni, il nonno più buono che c’è.

“Con la nuova campagna intendiamo valorizzare la tradizione, la qualità di un tempo e l’amore per le cose buone che da sempre caratterizzano Nonno Nanni, raccontati però con un linguaggio più contemporaneo, che ritrae in modo più autentico il nostro target ed esalta l’appeal del prodotto in diversi momenti di consumo“ spiega Luca Galuppo, Direttore Marketing di Nonno Nanni.

La campagna di comunicazione è multicanale e si compone di una pianificazione TV affiancata da attività di media relations e digital video strategy, per promuovere lo spot a livello social e presso i portali video più rilevanti. Un piano di comunicazione integrata e strutturata su più livelli, che permette al brand di avere una visibilità su più piattaforme.

“Ѐ sempre una grande soddisfazione dare voce a marche che fanno parte della quotidianità degli italiani ed in particolare, come in questo caso, della propria. Il progetto era molto sfidante, ma siamo riusciti a capitalizzare il linguaggio del volo che apparteneva già a Nonno Nanni e ad evolverlo creativamente alla maniera Saatchi & Saatchi”- afferma Alessandro Orlandi, Direttore Creativo Saatchi & Saatchi.

La campagna è andata on air a partire dal 5 agosto. In particolare sono andati on air il film da 30” e da 15” dedicati al volo dello Stracchino e quello da 15” pensato esclusivamente per la caprese di Stracchino, dove si invita ad assaporare la magia delle cose fatte per bene e a gustarsi una caprese preparata con pomodori freschi e stracchino Nonno Nanni.

Dal 2 all’8 settembre, si ripartirà nuovamente con il film del volo dello Stracchino da 15”.

Sono coinvolte tutte le principali emittenti TV nazionali del digitale terrestre e del satellitare: 39 reti tra RAI, Mediaset, Cairo e Sky, con l’obiettivo di raggiungere 585 milioni di contatti.

La strategia di comunicazione ha visto inoltre interessate le più rilevanti piattaforme video, tra cui Mediamond e Raiplay, diversi portali femminili, di cucina e dedicati al mondo dell’informazione.

Credits:

Agenzia creativa: Saatchi & Saatchi

CEO: Simone Masè

Direzione creativa: Alessandro Orlandi, Manuel Musilli

Vice Direttore Creativo e Copywriter: Paola Rolli

Vice Direttore Creativo e Art Director: Paolo Montanari

Team account: Mayna Frosi, Anna Bonutto

Senior Strategic Planner: Ornella Vittorioso

PR Coordinator: Rachele Dottori

Head of TV: Raffaella Scarpetti

Tv Producer Coordinator: Erica Lora-Lamia

Producer: Lavinia Confortini

Casa di Produzione: Think Cattleya

Regia: Michael Sewandono

DOP: Martin Hill

Post produzione video: Exchanges

Audio: Catsound Roma

Agenzie Media e Digital:

Agenzia media: Flag Media

Agenzia media digital: Blue449

Agenzia digital: TSW