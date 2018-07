Privalia insieme a Radio Monte Carlo per una settimana di shopping online a ritmo di musica 

Privalia, il sito di shopping online delle migliori marche, lancia la sua prima collaborazione nel mondo radiofonico con una speciale operazione in partnership con Radio Monte Carlo, l’emittente italiana del Principato di Monaco.

Dal 23 al 29 luglio, la “Privalia Music Week” sarà online su Privalia e on air su Radio Monte Carlo: una settimana di shopping con una sorpresa musicale dedicata a tutti i clienti del sito.

Privalia si animerà, infatti, con una sezione Music Week con all’interno una ricca selezione di brand – tra cui moda donna, uomo, bambino, sportswear, calzature, high-tech, accessori – inserita in un contesto creativo a tema musicale. Per ogni ordine effettuato all’interno della Music Week, verrà incluso un esclusivo CD omaggio con la musica di gran classe di Radio Montecarlo.

La Privalia Music Week verrà comunicata attraverso tutti i canali Privalia e Radio Monte Carlo: dal 18 al 29 luglio su RMC andrà on air una campagna con citazioni, interviste e copertura editoriale, affiancata da una comunicazione attraverso il sito online e le pagine Facebook e Instagram della radio.

Privalia, realizzerà una campagna di comunicazione attraverso diversi touch point: oltre allo spazio all’interno del sito, verranno attivati gli strumenti CRM con messaggi a tema Music Week. Inoltre, attiverà i canali social con post e dirette insieme alle voci più celebri di RMC, oltre al coinvolgimento di noti blogger per una live experience dietro le quinte della radio.

“Questa partnership tra Privalia e il mondo radiofonico segna un nuovo passo della nostra strategia di Marketing esperienziale. Commenta Andrea Da Venezia, Head of Marketing & Communication di vente-privee e Privalia in Italia – Insieme a Radio Monte Carlo abbiamo ideato infatti una shopping experience inedita che coinvolge il cliente sin dall’acquisto sul sito in un contesto creativo e coinvolgente, per continuare poi con un omaggio speciale a sorpresa: la musica dell’estate selezionata da Radio Monte Carlo”.

“Con Privalia Radio Monte Carlo entra in contatto con il pubblico attraverso una modalità non convenzionale per una radio, ma capace di creare una brand experience in linea con il posizionamento del marchio- Commenta Monica Ponti, Direttore Marketing Radio Monte Carlo – Si tratta di un test interessante, che si inserisce nella strategia del brand di entrare sempre più in relazione con il suo pubblico attraverso diversi touch point, per regalare esperienze di marca positive e coinvolgenti ed aumentare quindi la fidelizzazione degli ascoltatori”.