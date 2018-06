Un’agenzia siciliana vince l’oro alla XXXI edizione del Premio Agorà

Si chiude il Premio Agorà 2018 con la consegna dell’Oro all’agenzia Tina Berenato di Messina per la campagna “Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia-SES”

Anche quest’anno si conclude una delle più importanti premiazioni nel campo pubblicitario italiano: il Premio Agorà 2018. Una cerimonia che, sabato 23 giugno, ha visto le agenzie vincitrici riunirsi a Palermo, all’interno della suggestiva Biblioteca Comunale in Casa Professa.

Tredici le premiazioni su 27 agenzie di comunicazione partecipanti, ognuna con un proprio progetto creativo sulle più diversificate forme di espressione della comunicazione tradizionale e multimediale. Ma ad aggiudicarsi l’oro in questa XXXI edizione è stata la l’agenzia messinese Tina Berenato che, con la campagna pubblicitaria “Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia-SES”, commissionata dalla Società Editrice Sud SPA, ha colpito la giuria, portando a casa il primo premio assoluto.

L’evento è stato introdotto dai saluti di Pino Toro, Presidente del Club Dirigenti Marketing, e dal Presidente del Premio Agorà, Salvatore Limuti. Un momento in cui si è sottolineato il valore dell’evento e la professionalità delle agenzie concorrenti, nonché della giuria del Premio.

A seguire la tavola rotonda dal titolo “L’effetto di Capitale della Cultura”, durante la quale sono stati presentati dal Research Manager della Marketing Management – Giuseppe Siino – i risultati dell’indagine “Rumor, sentiment e reputazione di Palermo Capitale della Cultura”. Una presentazione decisamente apprezzata dal sindaco di Palermo – Leoluca Orlando – che ha sottolineato, nel corso della cerimonia, come «la città di Palermo è passata dall’essere capitale della mafia a Capitale della cultura». Una città, insomma, molto cambiata negli ultimi anni e che merita di essere incoraggiata ad avere un po’ di autostima.

La tavola rotonda è stata poi chiusa dagli interventi di Nicola Farruggio, Vice Presidente Vicario di Confcommercio Palermo, Giovanni Tornatore Vice Presidente di Confesercenti Palermo e Antonino Salerno, imprenditore.

Così conclude, infine, Salvatore Limuti, Presidente del Premio, questa nuova edizione dell’Agorà 2018: «Interessante l’intreccio tra la cultura del Marketing e la visione politico-culturale del sindaco e degli altri relatori, che hanno sviluppato il tema della convivenza e dell’inclusione. Temi attuali in un momento in cui la società è divisa da atti poco piacevoli».

Di seguito i vincitori Agorà 2018:

LOMBARDIA (Milano – Brescia – Mantova)

L’Agenzia LORENZO MARINI GROUP di Milano si è aggiudicata l’Agorà d’Argento per la migliore affissione con il Prodotto Febal Casa, commissionata da COLOMBINI SPA;

L’Agenzia SERVICEPLAN GROUP ITALIA SRL di Milano, vince l’Agorà d’Argento per la migliore campagna sociale con il prodotto “Opera e libro Abio”, commissionata da OPERA SCA;

L’Agenzia UP.00 di Marco Apadula di Milano, vince l’Agorà d’Argento per la migliore immagine coordinata per la cultura con il prodotto “Salone della Cultura”, commissionata dal SALONE DELLA CULTURA SRL;

L’Agenzia RAINERI DESIGN di Brescia, vince l’Agorà d’Argento per la migliore immagine coordinata con il prodotto “Etna Pasticceria Graniteria”, commissionata da ETNA PASTICCERIA;

L’Agenzia COPIAINCOLLA di Mantova, vince l’Agorà d’Argento per la migliore strategia per il prodotto “Tartufone Motta”, commissionato da BAULI SPA;

PIEMONTE (Torino)

L’Agenzia TEMBO SRL di Torino vince due Agorà d’Argento per il migliore Direct mailing per il Prodotto “Eutekne.info – Quotidiano on line”, commissionato da Eutekne Spa, e per il migliore sito e-commerce di “Previa Natural Haircare”, commissionata da PREVIA SPA;

L’Agenzia IDEAL COMUNICAZIONE di Torino vince due Agorà d’Argento per il migliore spot tv Cat.Automotive con “Alfa Romeo Giulia” commissionato da FCA, e per il migliore annuncio stampa per il prodotto “Chicco – Liberi di fare i bambini”, commissionato da ARTSANA;

SICILIA (Palermo – Messina)

L’Agenzia ALIAS di Palermo vince l’Agorà d’Argento per il migliore packaging food per il Prodotto “Banfi 40″, commissionato da BANFI SRL;

L’Agenzia TINA BERENATO di Messina conquista due premi: il più prestigioso, l’Agorà d’Oro, e l’Agorà d’Argento nella sezione comunicazione integrata per il Prodotto “Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia- SES”, commissionata da SES SOCIETA’ EDITRICE SUD SPA;

VENETO (Padova)

L’Agenzia GRUPPO ICAT di Padova vince due Premi Agorà d’Argento, uno per la migliore immagine aziendale del prodotto “Balsamic Experience Center”, commissionato da ACETUM SPA, e l’altro per la migliore comunicazione web adv con il Prodotto “Food for pet: Exclusion Mediterraneo e Wildfield”, commissionata da DORADO.