Dentsu Aegis Network acquisisce “The Big Now”

Dentsu Aegis Network ha acquisito The Big Now, operazione che contribuisce ad arricchire strategicamente l’offerta in Italia nell’area della creatività e dei contenuti per il digitale.

The Big Now è un’agenzia creativa full service, con un modello che garantisce un approccio media neutral al cliente e, allo stesso tempo, una forte competenza verticale grazie all’organizzazione interna in tre business unit: la prima, guidata da Stefano Pagani, rappresenta un’eccellenza nell’impostazione e nella gestione di strategie e progetti digital; la unit guidata da Massimiliano Chiesa, affermata sul mercato con il brand LOW come riferimento creativo e tecnologico per la comunicazione di brand premium, ha focus particolare nell’area luxury, fashion e beauty; la terza unit, guidata da Alessia Oggiano, mette al centro la consulenza strategica, per generare campagne di comunicazione che, a seconda di target e obiettivi, possono toccare ATL, BTL, eventi e digital.

Negli ultimi anni, The Big Now si è affermata come una delle sigle più fresche nel panorama della comunicazione, grazie alla sua velocità di adattamento ai cambiamenti del mercato, e alla capacità di proporre un team di professionisti di grande valore, con competenze complementari.

The Big Now opererà all’interno di Dentsu Aegis Network, conservando la propria autonomia strategica e mantenendo il proprio Management Team (composto dal CEO Emanuele Nenna e da Massimiliano Chiesa, Stefano Pagani e Alessia Oggiano) che riporterà direttamente a Paolo Stucchi, CEO di Dentsu Aegis Network Southern Europe.

“Sono molto felice che The Big Now abbia scelto di unirsi a Dentsu Aegis Network: abbiamo un sistema valoriale molto simile e visioni del mondo che convergono, tanto lavoro da fare insieme e la stessa voglia di farlo bene. Strategicamente, questa acquisizione ci consentirà di portare in maniera ancora migliore, ai nostri clienti, la promessa di innovare ‘the way brands are built’. Sono certo che lavorare insieme genererà sinergie prima impensabili per entrambi: The Big Now beneficia ora della forza di un grande gruppo. Dentsu Aegis Network, dal canto suo, integra oggi 120 professionisti e diventa, grazie a loro, ancora più forte. Abbiamo voluto così creare per il mercato italiano della comunicazione una proposta che non c’è mai stata prima, totalmente collaborativa e interamente pensata intorno al consumer journey.”- afferma Paolo Stucchi.

“Il nostro spirito da imprenditori ci porta, da sempre, a cercare nuove sfide, puntando su quelle più attuali. Siamo sempre più convinti che la comunicazione abbia bisogno di dati di cui nutrirsi, e che mezzi e messaggi debbano viaggiare davvero insieme. E la sfida è questa: non solo poter crescere ancora più velocemente grazie alle sinergie con Dentsu Aegis Network, ma soprattutto trovarci nel posto ideale per progettare un nuovo modello di agenzia creativa. E giocare da protagonisti nel nuovo campionato della comunicazione, che vede scendere in campo player sempre più forti.”- commenta Emanuele Nenna.