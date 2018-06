Il premio Agorà giunge alla sua XXXI edizione

Il 23 giugno, a Palermo, alle ore 17.00, si terrà la XXXI Edizione del Premio Agorà per la pubblicità. Un evento che avrà luogo all’interno della suggestiva Biblioteca Comunale di Casa Professa e durante il quale verranno premiate le migliori campagne pubblicitarie delle agenzie di comunicazione in gara, nonché i clienti che ne hanno commissionato la creazione. Il Premio Agorà, infatti, è l’unica gara dedicata alla pubblicità che, dal 1986, premia sia l’agenzia che il committente, affermandosi come unico evento nel suo genere all’interno del panorama pubblicitario italiano.

La nuova edizione del Premio, quest’anno, ha scelto come sua location Palermo, in quanto Capitale della Cultura 2018, finendo per inserirsi all’interno della ricca lista di eventi rivolti ad animare la città. Una città che dopo tre anni riaccoglie una delle premiazioni più attese dell’anno e che, in questa nuova edizione, ha visto la partecipazione di 27 agenzie e la presentazione di 80 progetti, valutati dalla Giuria nel meeting milanese dello scorso 25 maggio.

In vista della Cerimonia, il Presidente del Premio Agorà – Salvatore Limuti – ricorda come «l’unicità del Premio consista nel suo peculiare meccanismo di valutazione, basato non solo su criteri estetici ma su un’attenta analisi della copystrategy e delle tendenze del mercato da parte di un equipe di figure professionali differenti come grafici, esperti di marketing, copywriter, psicologi applicati e ricercatori. Tuttavia, l’aspetto che maggiormente contraddistingue il nostro evento è quel criterio di valutazione selettivo che dona un valore aggiunto alle agenzie vincitrici e al Premio stesso, insieme alla scelta di premiare non solo la creatività dell’agenzia ma anche il committente del progetto realizzato».

La cerimonia del 23 maggio, che sarà aperta dalla Tavola Rotonda che avrà come tema: “L’effetto di Capitale della Cultura”, introdotta da Pino Toro, Presidente del Club Dirigenti Marketing e dal Presidente del Premio Agorà, Salvatore Limuti, comincerà con la presentazione dei risultati dell’indagine Rumor, sentiment e reputazione di Palermo Capitale della Cultura, a cura di Giuseppe Siino, Research Manager della Marketing Management. A seguire, interverranno il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Nicola Farruggio, Vice Presidente Vicario di Confcommercio Palermo, Giovanni Tornatore, Vice Presidente Vicario Confesercenti Palermo e Antonino Salerno, Imprenditore.

Diversi, infine, gli sponsor che hanno contribuito a sostenere il Premio Agorà 2018: Ultima Displays e Marketing Management come Main Sponsor, gli Sponsor tecnici Servizi Italia e Dps Italia e, per finire Cantina Principe di Corleone, Elite Gelati e Grand Hotel Piazza Borsa, i Media partner Alessi Pubblicità, Il Moderatore, Sicilia HD, Panastudio, GDS Media&Communication e Spot and Web.