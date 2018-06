Al via una collaborazione globale tra Banijay Group e Twitter

Banijay Group, uno dei più grandi produttori e distributori di contenuti al mondo, presente in 16 territori, ha annunciato di aver avviato una collaborazione globale con Twitter per monetizzare i contenuti del Gruppo Banijay e riuscire a portare un efficace brand engagement sulla piattaforma.

A dare la notizia è stato lo stesso CEO di Banijay Group, Marco Bassetti, che ha annunciato l’accordo durante il suo recente keynote speech al Realscreen West 2018 – a Santa Monica, in California -, uno degli eventi più importanti dedicato alla tv non scripted al quale partecipano i protagonisti delle più importanti società del settore.

Bassetti ha spiegato che il suo Gruppo lavorerà con il social network e che questo accordo, che è una delle collaborazioni globali che Twitter sta stipulando recentemente con alcune società di produzione, prevede che si collabori con brand mondiali per sviluppare modalità redditizie di pubblicità in co-branding.

Attraverso questa operazione, Banijay lavorerà con entità regionali di Twitter per sviluppare offerte dedicate per i brand, sia a livello locale che globale, utilizzando su Twitter la proprietà di titoli già esistenti di Banijay – come Survivor, Temptation Island, Fort Boyard, Crystal Maze e All Against 1 – per riuscire a poter rendere misurabile l’engagement con i consumatori.