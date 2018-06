Pro Web Consulting diventa il nuovo partner di Costa Crociere per la strategia SEO

Un’ambiziosa strategia SEO internazionale per il maggiore operatore italiano di viaggi nel mondo: questo è il cuore del progetto che Pro Web Consulting gestirà per Costa Crociere, celebre marchio travel, parte di Carnival Corporation & PLC Group.

L’ottimizzazione SEO multilingua e multicountry delle property digitali di Costa avviene all’interno di un più ampio processo di evoluzione della digital strategy del brand.

Il re-design dei siti e il cambio di piattaforma rispondono alla volontà di Costa di tendere sempre più alla centralizzazione dell’esperienza utente in un’ottica di strategia omnichannel.

Il progetto, in partenza a maggio 2018, prevede che la società di consulenza svizzera effettui un check profondo e trasversale su tutti i siti, al fine di supportare la migrazione attraverso una precisa roadmap di rilasci. L’auditing On-site sarà solamente l’inizio di un percorso di ottimizzazione che impatterà sia dal punto di vista tecnico sia sui contenuti, sostenendo Costa in modo strategico e continuativo. Il costante monitoraggio delle property sarà effettuato in ben 11 lingue.

A completamento, le attività di trust building che verranno attivate su alcuni mercati specifici e la formazione in materia di SEO per i team internazionali dei paesi nei quali Costa opera.

“La partnership con Pro Web Consulting si inserisce all’interno di un processo di innovazione digitale che sta interessando tutto il mondo Costa, un processo che non può prescindere dalla comprensione delle dinamiche relative alla SEO, un ambito del digital marketing sempre più complesso ed articolato – spiega Sara Borghi, Digital Marketing Manager di Costa Crociere – L’obiettivo è quello di incrementare l’autorevolezza e la rilevanza del nostro brand online e rispondere in modo sempre più puntuale e convincente a tutti gli utenti potenzialmente interessati a prenotare un viaggio in crociera. Per questi motivi abbiamo deciso di rivolgerci all’esperienza di Pro Web, fissando obiettivi decisamente ambiziosi. Ci aspetta un 2018 entusiasmante!”.

“Siamo orgogliosi che abbiano visto in noi il partner giusto per questa fase complessa e cruciale della strategia digital: ritengo che il nostro valore aggiunto sia la capacità di lavorare su numerosi mercati internazionali e di definire un team di lavoro completamente dedicato al Cliente, con professionisti madrelingua”, conclude Francesca Dalla Pozza, Digital Marketing Manager di Pro Web Consulting.