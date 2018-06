xister Reply vince la gara per la nuova video-strategy di Acqua Uliveto

xister Reply si aggiudica la gara indetta da Acqua Uliveto per la realizzazione di un’operazione finalizzata a rafforzare il posizionamento del brand nel mondo dello sport e a valorizzare la collaborazione con le federazioni italiane di Atletica, Rugby, Pallavolo e Nuoto.

4 giovani promesse delle federazioni sportive FIR, FIN, FIDAL e FIPAV si uniscono a Uliveto per offrire a chi ama stare in forma un programma che comprende facili esercizi da fare a casa e consigli utili per una corretta alimentazione.

Nasce Uliveto 4U, un progetto rivolto a tutti coloro che non amano gli allenamenti troppo intensivi ma vogliono comunque apportare un cambiamento alle proprie abitudini perché desiderano ricevere dei benefici nella loro quotidianità.

Uliveto 4U è un programma completo di video esercizi con protagonisti Carlo Canna (FIR), Anna Bongiorni (FIDAL), Chiara De Bortoli (FIPAV) e Thomas Ceccon (FIN) che vive su una sezione dedicata di uliveto.it e sui social attraverso un piano editoriale che approfondisce il tema centrale del concept.

L’operazione è stata lanciata con un video promo in cui l’epicità del gesto atletico si fonde con momenti di quotidianità per raccontare quanto la forma fisica sia importante per superare senza affanno le piccole “sfide” di ogni giorno.

Dal video si atterra su una sezione dedicata di uliveto.it in cui i quattro atleti vestono i panni di allenatore mettendosi a disposizione degli utenti con una serie di esercizi suddivisi in 4 categorie: forza, velocità, agilità e resistenza.

L’operazione si completa con un concorso che mette in palio Carte Regalo Decathlon digitali per acquistare abbigliamento e attrezzature sportive, ed arriva fino agli scaffali della grande distribuzione, dove il concorso Uliveto 4U viene comunicato attraverso una versione speciale del fardello da 6 bottiglie da 0,5l.