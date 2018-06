Italiaonline lancia il nuovo video-oroscopo di Antonio Capitani

Italiaonline, prima internet company italiana, presenta Pianeta Capitani, la nuova rubrica di previsioni astrologiche in video affidata alla star degli oroscopi Antonio Capitani, alla sua prima volta in un format esclusivamente web, di cui è protagonista con il suo stile personalissimo e inconfondibile fatto di forbita ironia, aggettivazioni insolite e arditi neologismi.

Previsioni settimanali su amore, lavoro, soldi, umore, fortuna per i dodici segni dello zodiaco, Pianeta Capitani si candida a diventare un appuntamento fisso per tutti gli italiani, disponibile ogni venerdì su Virgilio Video e in diffusione su tutte le properties del gruppo a partire dal 4 giugno.

Ma non è tutto: oltre agli appuntamenti settimanali, il format Pianeta Capitani prevede quattro oroscopi speciali durante il corso dell’anno, a ridosso di momenti ‘chiave’: l’inizio dell’estate, il “back to school” a settembre, il nuovo anno e San Valentino. Il primo di questi speciali, dedicato alla stagione delle vacanze, sarà online il 21 giugno prossimo, in extended version.

Con questo nuovo ingresso VIP la video library Italiaonline si arricchisce di un format esclusivo e originale reso unico dalla presenza di un testimonial celebre e apprezzato dal grande pubblico.

Il progetto, con soluzioni studiate ad hoc, entra a far parte della galassia di offerte di Italiaonline per gli inserzionisti. Pre-roll, product-placement, inserti video, pianificazioni e proposte ‘custom’ sono a cura della concessionaria interna iOL Advertising.

Antonio Capitani, classe 1959, “Cancro ascendente Capricorno e Luna nei Gemelli” – come tiene a precisare – toscano di Porto Santo Stefano (GR) ma milanese d’adozione, è giornalista pubblicista, specializzato in divulgazione astrologica associata ai più svariati settori della vita quotidiana: cucina, viaggi, moda, musica, cinema, tendenze. Ha curato e condotto rubriche di oroscopi per trasmissioni Tv, radio e giornali. Tra le sue esperienze televisive più significative fin qui: La prova del Cuoco, Raiuno, in qualità di giudice di gara e di astrologo; Detto fatto, Raidue, Parodi Live, La7, Astrolove, Real Time. Tra le esperienze radiofoniche, la rubrica di oroscopi quotidiani CapitanimioCapitani su Radio Deejay, Figli delle stelle, su Radio Kiss Kiss. Firma gli oroscopi quotidiani della Gazzetta dello Sport ed è stato per 14 anni l’astrologo di Vanity Fair. Ha pubblicato per Sperling & Kupfer la guida astrologica all’amore Astrolove nonché il volume Contro Saturno, oltre a diversi e-book.

Grande appassionato di cucina, nel 2017 ha preso parte a Celebrity Masterchef su Sky. Pianeta Capitani è la sua prima esperienza interamente web.

“Giove me lo aveva detto che belle sorprese stavano appropinquandosi nel mio lavoro – dichiara Antonio Capitani – Detto fatto: è arrivata la proposta di Italiaonline che ho accolto con entusiasmissimo. Perché il mondo web è molto nelle mie corde. E perché sono narcisista e mi piace stare davanti a un obiettivo. Pertanto eccomi qua, happy as an Easter, con gli oroscopi settimanali e con gli oroscopi speciali in video sul portale più amato dagli italiani. Ne (pre)vedremo delle belle…”.

“Siamo felici di avere a bordo una ‘star delle stelle’ come Antonio Capitani – spiega Massimo Crotti, direttore di iOL Advertising – questo ci permette di rispondere alle esigenze di pianificazione dei nostri Clienti con un format fresco, decisamente popolare e versatile. Ci consentirà di intervenire in diretta, durante le registrazioni, o in post-produzione per valorizzare prodotti e servizi, raggiungendo uno dei target più ambiti: quello delle giovani donne spendenti, decision maker del budget della famiglia”.