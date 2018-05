Al via la campagna di promozione turistica di APT Livigno

L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno affida a MediaXchange la pianificazione media dedicata alla promozione dell’offerta estiva 2018. La campagna on air nei mesi di Maggio e Giugno, integra strategicamente azioni OOH e below-the-line sul territorio lombardo con l’attività online a copertura del target sul territorio nazionale.

La campagna integrata si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza della varietà dell’ offerta turistica “active” di Livigno che si arricchisce anche nel periodo estivo di una molteplice proposizione di eventi, cultura e attività di svago.

La campagna vede la decorazione dei mezzi transit Milanesi e del circuito edicole in tutta la Lombardia, con attività di sampling a supporto. L’attività Out of Home sarà integrata dal digital planning, per raggiungere il target con verticalità ed efficienza. Sia il target domestico che internazionale, in particolare sul territorio Milanese sul quale sono stati tracciati diversi touch-points, sarà esposto alla chiamata di Livigno.