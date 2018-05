On air su Sky il nuovo spot di Bluenergy

“Energia da condividere” è il claim del nuovo spot TV di Bluenergy Group, multiutility friulana con sede a Udine e in forte espansione nel nord Italia, on air in questi giorni sul circuito Sky AdSmart, la piattaforma che permette di differenziare per target e per area geografica le campagne pubblicitarie.

Con un tono di voce ironico e familiare, lo spot si sviluppa sul concetto di condivisione come valore fondante per migliorare la vita di tutti i giorni: molto spesso le persone tendono a non condividere le proprie scoperte, tenere segrete le soluzioni o diffidare di ciò che non conoscono. Partendo da tre scene che raccontano con freschezza e ironia questi atteggiamenti, lo spot ribalta questo approccio, invitando alla condivisione perché “condividere migliora la vita”. Da questa affermazione che costituisce la chiave di volta dello spot si sviluppa il racconto dell’offerta di Bluenergy che spazia dalla fornitura di luce e gas a servizi e soluzioni a 360° in grado di migliorare ogni aspetto della vita quotidiana. Due le versioni dello spot: quella invernale in cui si raccontano i servizi Bluenergy per il calore domestico e quella estiva che racconta l’offerta di Bluenergy per creare la giusta atmosfera per vivere al meglio gli ambienti di casa anche in estate.

E proprio la versione estiva dello spot, in formato da 30’’, è on air a rotazione a partire dal 6 maggio e per due settimane sul circuito Sky AdSmart e visibile, grazie all’utilizzo di questa piattaforma, nelle regioni di riferimento della multiutility: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna.

La creatività tutta “Made in Friuli Venezia Giulia” è stata firmata da Quasar Corporate, casa di produzione udinese, da oltre 15 anni specializzata nella realizzazione di video commerciali e istituzionali di alta qualità.

Con forti legami con il Friuli Venezia Giulia è anche il cast di attori che hanno partecipato alla realizzazione dello spot: Vittorio Vaccaro, protagonista dello spot, attore e regista, formatosi presso l’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, Alessandro Predonzan, attore triestino recentemente protagonista dello spettacolo teatrale “Tesla – L’Uomo che inventò il XX Secolo” dedicato allo scienziato serbo Nikola Tesla, Paolo Fagiolo, diplomatosi alla Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e Maurizio Fanin, attore friulano reso famoso dal film “Zoran, mio nipote scemo”.

Credits dello spot

Quasar Company

Regia: Giorgio Milocco

Fotografia: Debora Vrizzi

Organizzazione: Andrea Badin

Ideazione video: Massimo Vavassori, Giorgio Milocco e Andrea Badin