Mad For Science: selezionati i 6 licei finalisti dell’edizione 2018

Sono stati selezionati i 6 licei scientifici che concorreranno per la vittoria finale della seconda edizione del Mad For Science, il Concorso promosso da DiaSorin su tutti i Licei Scientifici della Regione Piemonte, volto a stimolare l’interesse e lo studio nei settori della scienza e della ricerca.

Di seguito la lista in ordine alfabetico:

€ Liceo Cobianchi – Verbania (VB)

€ Liceo Curie-Vittorini – Grugliasco (TO)

€ Liceo Albert Einstein – Torino (TO)

€ Liceo Augusto Monti – Asti (AT)

€ Liceo Giuseppe Peano – Torino (TO)

€ Liceo Salesiano San Lorenzo – Novara (NO)

I finalisti sono stati scelti da un Comitato appositamente costituito da DiaSorin tra i 37 progetti complessivamente pervenuti.

I progetti elaborati dai 6 licei finalisti toccano diversi aspetti relativi al tema dell’alimentazione, spaziando dalla sicurezza alimentare, dalla consapevolezza del mangiar sano, sicuri ed informati e dalla conoscenza della qualità nutrizionale degli alimenti fino all’analisi sugli OGM e alla sostenibilità nella produzione del cibo.

Altri progetti hanno analizzato alimenti specifici e tipici del territorio, quali il cioccolato, con l’analisi delle sue principali componenti e la relativa ricerca di allergeni e sostanze responsabili del “cioccolismo” o il Gorgonzola, attraverso l’indagine della produzione e del ciclo di vita dell’alimento.

Infine sono stati analizzati i funghi ed il loro ruolo nel mantenimento degli equilibri degli ecosistemi così come la loro pericolosità nella produzione di microtossine.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso dell’evento finale “Mad For Science Challenge”. che avrà luogo mercoledì 16 maggio 2018 presso il Palazzo della Luce di Torino.

La Giuria indipendente, composta da Francesca Pasinelli (Direttore Generale della Fondazione Telethon), Cristina Messa (Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca), Elena Zambon (Presidente della multinazionale farmaceutica Zambon), Raffaella Cesaroni (Giornalista della All-News di Sky e conduttrice di SkyTG24) e Andrea Salonia (Professore Associato di Urologia dell’Università Vita-Salute del S. Raffaele di Milano e direttore dello Urological Research Institute) assegnerà al vincitore un premio di 60.000 euro da investire in interventi di implementazione del proprio laboratorio e per i 5 anni successivi 25.000 euro complessivi per l’acquisto di materie prime necessarie allo svolgimento dell’attività didattica.

Inoltre, in questa nuova edizione verrà assegnato un Premio Speciale di Comunicazione al team che – tra i 6 finalisti – si sarà distinto per la qualità della presentazione e le competenze di public speaking. Il premio consiste nell’assegnazione di 10.000 euro per l’acquisto di materiale vario da laboratorio.

Tutti gli Istituti partecipanti al Bando verranno premiati con l’abbonamento alla rivista Le Scienze, edizione italiana di Scientific American, per i successivi 12 mesi.

I licei finalisti hanno presentato un progetto di ricerca con 5 nuove esperienze didattiche di laboratorio in ambito alimentare, in aggiunta a quelle già in uso nell’insegnamento delle Scienze della Vita. Le proposte dovranno essere implementate nel laboratorio di Istituto già esistente.

“La partecipazione dei licei scientifici piemontesi alla seconda edizione del Mad For Science conferma l’interesse che le materie legate alla scienza e alla tecnologia suscitano nei giovani e nei loro professori. Quanto fatto fino ad ora dai sei finalisti costituisce già un grande risultato” commenta Carlo Rosa, Amministratore delegato DiaSorin SpA. “Sarà compito dei componenti di ciascuna squadra convincere i membri della Giuria della bontà della propria proposta di ricerca”.

Obiettivo del progetto Mad For Science è di favorire l’avvicinamento degli studenti alle meraviglie della Scienza attraverso esperienze didattiche laboratoriali coinvolgenti, che permettano loro di esplorare in modo efficace la didattica scientifica e sperimentale, sviluppare l’interesse e le basi culturali necessarie ad accedere alle facoltà universitarie di ambito scientifico, in particolare nei campi della medicina e della biotecnologia e instaurare relazioni positive e costruttive con il territorio e con il mondo scientifico esterno alla scuola, anche in ottica di alternanza scuola lavoro.

Promosso dall’anno scolastico 2016-2017, la vittoria della prima edizione è andata all’IIS Nicola Pellati di Nizza Monferrato (indirizzo liceo scientifico Galileo Galilei), grazie ad un innovativo progetto, presentato dagli studenti Simone Vespa, Andrea Avertano, Mihaela Gjorgjieva, Davide Pregno, Paolo Rolando e Davide Gallizio, coadiuvati dal prof. Antonio Potenza, il cui elemento caratterizzante è stato lo studio dei lieviti viticolo enologici, in un contesto territoriale, quello di Nizza Monferrato, dove la produzione dei vini e tutto ciò che è legato ad essi definisce l’attività economica prevalente. Il laboratorio è stato inaugurato lo scorso 18 novembre 2017.