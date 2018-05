Parmigiano Reggiano torna in TV

Il rispetto di una ricetta produttiva millenaria, il rifiuto di qualsiasi additivo, l’impiego esclusivo di fermenti lattici naturali, la ricchezza di nutrienti facilmente assimilabili fanno di Parmigiano Reggiano molto più di un prodotto buono e gustoso.

“Oltre ad essere un prodotto naturale, il Re dei Formaggi è ricco di minerali e nutrienti e facilmente digeribile. – afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano- “Basti pensare che 100 gr di prodotto vengono digeriti in 45 minuti, a fronte delle circa quattro ore necessarie per l’identica quantità di carne. Grazie alla sua componente lipidica, il Parmigiano Reggiano è in grado di fornire energia prontamente utilizzabile, circa 400 calorie ogni 100 gr: è quindi ideale per le discipline sportive di durata. Non solo: a prestazione conclusa, è fondamentale per il recupero, migliorando la tolleranza allo stress dei tessuti muscolari”. Ecco perché quando si parla di Parmigiano Reggiano si parla di vero e proprio amore per uno stile di vita sano e moderno. Questo il nuovo punto di vista sul brand affrontato nella creatività ideata da Grey per un nuovo progetto di comunicazione.

Il nuovo spot, intitolato La forma perfetta, mette in scena infatti il Parmigiano Reggiano sotto un’altra veste, quella di un prodotto leggero, velocemente digeribile, in grado di fornire energia prontamente utilizzabile e perfetto per chi vuole vivere all’aria aperta facendo sport. Il tutto raccontato attraverso le confidenze di due amiche durante la loro oretta di jogging in cui prende forma l’equivoco su chi sia “quello giusto” che una delle due ha finalmente trovato: l’uomo della sua vita o l’alimento ideale per essere consumato prima, durante e dopo lo sport. Ancora una volta il legame tra il formaggio più famoso al mondo e il sentimento per eccellenza è celebrato dal claim finale “Parmigiano Reggiano. Quello vero è uno solo.”

La regia dei film è di Enrico Mazzanti per AKITA, on air a partire dal 6 maggio. La campagna include anche un soggetto radio.

Credits GREY

Chief Creative Officer: Christopher Jones

Direttore Creativo: Mario Esposito

Copywriter: Livia Aurora Cappelletti

Head of Account Department: Silvia Cazzaniga

Account Director: Matilde Dettin

Account: Manuela Mignacca

Chief Strategy Officer: Gaetano De Marco

Creative Planner: Carlo Muttoni

TV Producer: Carla Beltrami

PRODUZIONE

Executive Producer: Paolo Zaninello

Regia: Enrico Mazzanti

Musica: Ferdinando Arnò

PIANIFICAZIONE MEDIA

Media by Design (Italia Brand Group)