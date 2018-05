La “Nuova Gruber” di Mediaset  arriva dal Fatto Quotidiano

Arriva dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio la nuova ‘Lilly Gruber’ di Mediaset scelta dal Biscione per condurre in tandem con Giuseppe Brindisi, storico e apprezzato giornalista dell’azienda televisiva, guidata da Piersilvio Berlusconi, il nuovo contenitore politico dal titolo ‘Stasera Italia’.

La striscia ha l’obiettivo dichiarato di ‘sfidare’ il primato assoluto di ‘Otto e mezzo’ che va on air nella medesima fascia oraria su La 7. Il compito non poco gravoso di competere con la conduttrice bolzanina è stato affidato a Veronica Gentili, romana, collaboratrice del Fatto ma anche di Radio 24 dove conduce, in tandem con Alessandro Milan i ‘Funamboli’ e a Giuseppe Brindisi .

Il programma in onda alle 20.30 , curato meticolosamente da Marcello Vinonuovo, è partito in sordina solo due settimane fa , ma strada facendo ieri ha raggiungo uno share del 4.2 con 972.000 spettatori. Per ora Lilly Gruber domina la fascia, ma il marketing di Mediaset guarda con attenzione ad un contenitore di riflessione politica, dove le domande pungenti non mancano, senza però cadere nel gorgo più cinico dell’anti-politica. I risultati cominciano ad arrivare e gli ospiti prestigiosi pure come Ferruccio De Bortoli, Massimo Cacciari, Pietrangelo Buttafuoco, solo per citarne alcuni, e ieri il neo governatore leghista del Friuli Massimo Fedriga.

I più letti della settimanaI più letti del mese