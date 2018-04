Bia CousCous debutta in TV nazionale

Debutta nella tv nazionale Bia CousCous, l’azienda leader in Italia per produzione e commercializzazione di cous cous e al primo posto nel mondo per la produzione di cous cous bio. Sarà in programmazione da domenica 29 aprile al 9 giugno su La7 e La7d il nuovo spot che vede protagonisti i prodotti dell’azienda ferrarese.

Lo spot è realizzato dall’agenzia di comunicazione Feedback e prodotto da Lemov studio.

L’azienda, in forte espansione nel mercato nazionale oltre che su quelli esteri dove è presente in 50 paesi del mondo, sceglie la tv per rimarcare ancor di più quelli che sono i cardini della sua strategia di comunicazione, ovvero il concetto di cous cous inteso come prodotto di uso quotidiano, estremamente versatile, sano e nutriente.

Ecco che lo spot vede protagonista una mamma, alle prese con quelle che sono le sfide della sua quotidianità, ovvero la ricerca di una soluzione veloce per il pranzo o la cena della sua famiglia. Il Bia Couscous è la risposta ai suoi problemi, essendo un prodotto sano e gustoso ma facile e veloce da preparare anche per chi ha poco tempo a disposizione.

L’azienda ferrarese, che ha come obiettivo primario la cura del prodotto, del consumatore e dell’ambiente, ha lanciato una più ampia campagna di comunicazione di livello nazionale che la vede protagonista all’interno di riviste italiane di grande diffusione come Starbene, F e Natural Style. Dopo essere stata in campagna negli ultimi anni in trasmissioni nazionali come Cotto e mangiato su Italia1 e Ricette all’italiana su Rete4, Bia CousCous è attualmente protagonista di una campagna di product placement all’interno della trasmissione La prova del cuoco su Rai1. Bia ha inoltre in animo importanti sorprese anche per quanto riguarda i bambini, cui ha dedicato una linea espressamente pensata ed interamente biologica, i Couscoussini, realizzati con semola di grano duro o con mais riso e ceci. A breve svelerà anche le simpatiche novità per i più piccoli.