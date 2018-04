Germinal bio in TV con il nuovo spot

E’ on air lo spot TV di Germinal Bio, l’azienda di Castelfranco Veneto da oltre 40 anni pioniere del biologico, specializzata in prodotti biologici.

Sino al 27 maggio sui canali SKY, da Cinema a Sport, da SKY TG24 a Sky Atlantic e Arte, da Fox a Gambero Rosso Channel, 600 passaggi dedicati al buono del biologico che offre l’opportunità di iniziare la giornata con la giusta energia, di prendersi una pausa golosa e genuina in ufficio, di fare un pranzo veloce ma ricco o un aperitivo sfizioso e originale, di preparare una cena di routine o per una compagnia inaspettata.

“Germinal Bio nutre con gusto in ogni momento della giornata – sottolinea Paolo Pisano, Direttore Commerciale di Germinal – Mettiamo a frutto la nostra storia e la nostra esperienza per offrire tutti i giorni prodotti sani, di qualità, attenti alla salute dell’uomo e dell’ambiente. Dopo 40 anni di attività abbiamo deciso di sottolineare il nostro impegno con uno spot, per far comprendere al consumatore finale che Germinal Bio lo accompagna verso il benessere e la salute sempre, con diverse tipologie di prodotti innovativi e buoni”.

Lo spot è l’occasione per presentare il restyling grafico di Germinal Bio: un germoglio che cresce e prospera è il nuovo elemento che, a partire dal logo, sarà presente su tutte le nuove confezioni dei prodotti.