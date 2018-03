Barbara Cominelli è il nuovo Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia

Barbara Cominelli a partire dal 30 marzo 2018, assume il ruolo di nuovo Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia. All’interno del Leadership Team di Microsoft Italia, Barbara Cominelli avrà la responsabilità di contribuire alla crescita della filiale italiana, definendo piani di business e strategie marketing volti a sostenere il percorso di Trasformazione Digitale dell’intero Paese, aiutando persone e organizzazioni a realizzare il proprio potenziale.

Barbara Cominelli subentra a Paola Cavallero, che ha recentemente assunto la carica di Direttore della Divisione Consumer & Device Sales dell’Area Mediterranea, e insieme al team Marketing & Operations, supporterà le aziende italiane nel proprio processo d’innovazione, aiutandole a ripensare i modelli di business con una nuova produttività, grazie a un’esperienza di interazione con i device più funzionale, e attraverso i vantaggi del Cloud Computing e delle tecnologie intelligenti. Il team si continuerà a focalizzare anche sul tema della sicurezza e della privacy, che rappresenta sempre più una priorità per le organizzazioni pubbliche e private e al contempo per i singoli.

“Sono felice di questo nuovo incarico, che mi consente di mettere a disposizione di Microsoft Italia le mie competenze e la mia esperienza. Insieme al team Marketing & Operations, m’impegnerò nella definizione delle strategie e delle iniziative più efficaci per contribuire alla trasformazione digitale e all’innovazione del nostro Paese, aiutando persone, organizzazioni, aziende e amministrazioni pubbliche a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie quali cloud computing e intelligenza artificiale, leve fondamentali per sostenere la crescita del tessuto economico dell’Italia” – ha commentato Barbara Cominelli, Direttore M&O Microsoft Italia.

“Sono entusiasta dell’ingresso di Barbara Cominelli in Microsoft, una professionista di cui conosco bene il talento e la passione. Sono certa che contribuirà in modo efficace al disegno strategico di Microsoft con idee e know-how frutto della sua esperienza consolidata e della sua conoscenza del mercato. Da sempre ci impegniamo per promuovere la trasformazione digitale del Paese e sono sicura che Barbara Cominelli insieme al team Marketing & Operations continuerà a lavorare in questa direzione per permettere alle realtà italiane di competere con successo in un mercato in costante evoluzione” – ha spiegato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Laureata a pieni voti in Business Administration presso l’Università Bocconi, Barbara Cominelli ha maturato una solida esperienza internazionale guidando team multiculturali in diversi settori: dalla Consulenza Strategica in A.T. Kearney al Venture Capital in ambito High Tech fino alla guida delle strategie, marketing e pianificazione in Tenaris. Prima di entrare a far parte di Microsoft Italia, Barbara Cominelli copriva la carica di Direttore Commerciale Operations & Digital di Vodafone Italia ed era parte del Comitato Esecutivo dell’operatore.

È sposata e mamma di un bimbo con cui condivide la passione per il calcio. Ama viaggiare, allenarsi e leggere. Barbara è inoltre coinvolta in diverse iniziative non profit come mentore, con particolare attenzione ai percorsi di empowerment per giovani donne ed è stata riconosciuta da Inspiring Fifty 2017 tra le 50 donne europee più influenti nel mondo della tecnologia.