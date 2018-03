I progetti degli studenti del laboratorio radio

di Claudio Astorri

All’interno del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano c’è anche l’insegnamento di “TEORIA e TECNICHE della RADIO MUSICALE”, cui fanno seguito in una sorta di continuità verso l’applicazione nella realtà i “LABORATORI di PROGETTAZIONE RADIOFONICA”, sempre diretti da Claudio Astorri; quest’ultimi si sono svolti quest’anno dal 19 febbraio al 19 marzo per 5 pomeriggi lunghi ma intensi e con la preziosa collaborazione della tutor Francesca Maria Cortese.

Gianni Sibilla, il direttore del Master, ha esplicitamente autorizzato questo scritto, una forma di divulgazione sul WEB del lavoro eccellente degli studenti con tanto di citazione dei loro nomi come meritato riconoscimento. In cosa consiste l’attività dei “LABORATORI di PROGETTAZIONE RADIOFONICA” e cosa hanno fatto gli studenti all’interno?

Si parte da un caso della realtà, o meglio ancora, si analizza una regione della realtà Radiofonica in Italia; nei Laboratori di quest’anno, dell’anno accademico 2017-2018, si è scelto il VENETO.

La Fase 1 è l’analisi strutturata delle prime 25 emittenti per ascolto nel quarto d’ora medio. Si tratta di emittenti pubbliche, nazionali e locali che hanno conquistato una posizione tra le 25 più ascoltate nella regione specifica in base all’indagine TER 2017. Il caso del Veneto è interessante anche perché la quota di ascolto delle Radio locali è tra le 3 più alte di tutte le regioni d’Italia; come dire, i Veneti hanno delle ottime o comunque molto gradite emittenti a carattere locale che arricchiscono e rendono interessante la competizione con le Radio pubbliche e nazionali.

Individuate le 25 emittenti top del Veneto e messe in graduatoria si sono approfonditi 2 aspetti per ciascuna di esse: il profilo dell’ascolto e la tipologia dell’offerta.

Per il profilo dell’ascolto si sono analizzati i caratteri socio-demografici con particolare riferimento a sesso, età, professione e scolarità. Oltre ad analisi a livello di tabella o di grafico si sono realizzate anche alcune mappature del mercato come in questo caso in cui si incrociano in un sistema di assi cartesiani il sesso e l’età nei quarti d’ora, sempre secondo TER 2017. Un chiarimento: il centro del sistema in questo caso è il baricentro.

Per la tipologia dell’offerta si è assegnata a ciascun studente una stazione delle 25 da monitorare e di cui riferire poi in classe a tutti gli altri, attraverso i risultati e le evidenze più significative. L’ascolto è stato eseguito in modo strutturato ma a campione. Sono stati rilevati in modo organico Stationality, Flusso/Programmi, Musica, Conduzione, Info/Attualità e Interattività ma limitatamente a 2 fasce orarie della giornata, quelle tra le 8 e le 9 e tra le 15 e le 16.

Nella fase di analisi è stato di fatto vietato agli studenti di pensare a possibili soluzioni ed è stato raccomandato di concentrarsi esclusivamente nella comprensione profonda della realtà Radiofonica, dei suoi numeri e delle sue caratteristiche. Ma al termine…

La Fase 2 è stata quella più squisitamente progettuale, creativa ma anche tecnica. Memori della definizione di Formato come di “Creazione da una Scarsità” e dopo un brain-storming sulle possibili offerte Radiofoniche mancanti nella regione gli studenti si sono dilettati nel proporre soluzioni che alla fine sono giunte a 3 sintesi. A 3 progetti di Formato. A questo punto gli studenti sono stati divisi nei 3 gruppi di lavoro corrispondenti a ciascun progetto.

Come nel caso del monitoraggio ci si è dati un obiettivo di chiarezza progettuale che ha ancora una volta riguardato Stationality, Flusso/Programmi, Musica, Conduzione, Info/Attualità e Interattività ma in questo caso per un palinsesto completo 24/7.

Nella finzione del Laboratorio a disposizione e in palio al gruppo vincente un bonus da un investitore svizzero (chissà perché poi svizzero…) per la realizzazione del progetto. Quale progetto tra i 3 avrà vinto? Ai lettori l’ardua sentenza…

PROGETTO 1: RADIORCHIDEA clicca sull’immagine per visualizzare il progetto

PROGETTO 2: RADIO RWA clicca sull’immagine per visualizzare il progetto

PROGETTO 3: RADIO ALTERGROUND clicca sull’immagine per visualizzare il progetto

