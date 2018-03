Bayer sceglie Clear Channel per promuovere SUPRADYN

Ispirato dall’energizing claim “Per sentirti più attivo”, il noto gruppo farmaceutico tedesco ha scelto di declinare la campagna di comunicazione, che promuove il suo prodotto di punta Supradyn Ricarica, integratore alimentare multivitaminico e ricco di minerali, sui network di Clear Channel.

Nel dettaglio, la campagna “Supradyn Ricarica”, on air fino a fine aprile, si sviluppa attraverso un articolato progetto di comunicazione “cross media” che ha interessato diversi asset di Clear Channel in differenti zone di Italia:

1. Circuito “BikeMi” di Milano scelto per raccontare un prodotto che ti aiuta a ritrovare la giusta energia attraverso un mezzo dinamico ed eco-friendly in grado di coniugare visibilità, presenza e interazione con il pubblico:

• Personalizzazione con logo “Supradyn Ricarica” di n. 1000 bici tradizionali di BikeMi. Le superfici interessate all’adesivazione sono state: copriruota, cestino e copriruota posteriore.

• Personalizzazione di due centralissime stazioni BikeMi (Piazzale Cadorna e Corso Garibaldi) in versione “Total Look” che ha incluso l’utilizzo del Floor Graphic, l’adesivazione della rastrelliera e l’uso della Flag Station e del Digital Display.

2. Circuito “Malls” scelto, ancora una volta, per declinare la creatività sugli schermi digitali all’interno dei centri commerciali della Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania.

Per questa campagna adv, la casa farmaceutica ha voluto testare parte del network nazionale “Premium Malls” perché il centro commerciale è ritenuto, a tutt’oggi, un efficace “luogo di consumo” in grado di offrire una copertura ottimale andando a raggiungere il proprio target di riferimento, in modo efficace, con messaggi pubblicitari dinamici proprio quando le persone sono più propense a vederli e a comprenderli.

3. Circuito “Citynetwork” di Milano

Sono stati utilizzati i digitotem di Milano, gli impianti digitali di arredo urbano più prestigiosi, presenti nel cuore della città meneghina, distribuiti in posizioni esclusive di alta visibilità che coprono le aree nevralgiche dello shopping milanese, dei luoghi di aggregazione, della cultura e dello spettacolo e quindi le arterie di traffico più importanti.

L’attività di planning della campagna è stata curata e coordinata in collaborazione con MediaXchange, società indipendente, parte della holding internazionale MediaLease e specializzata in media planning & buying.

Luca Gurrieri, Head of Media Center & Specialist di Clear Channel Italia così commenta la campagna: “Ci ha fatto piacere approntare con il cliente Bayer, insieme a MediaXchange, questa campagna advertising, soprattutto per il risultato che si è ottenuto, ovvero un eccellente mix di soluzioni di comunicazione che hanno consentito di raggiungere, con lo stesso messaggio, il target di riferimento desiderato in diversi contesti e in altrettanti efficaci modi. Un vero esempio di engagement e pianificazione multiasset”.