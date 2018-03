TEND si aggiudica la nuova campagna di GioiaPura.it

GioiaPura.it, il più grande hub italiano per l’e-commerce di gioielli e orologi di tutti i più importanti brand internazionali, ha assegnato a TEND Milano l’incarico di ideazione della nuova campagna e di media planning.

L’azienda, che ha registrato nel 2017 un incremento del turnover del 49% rispetto al 2016, aveva avviato a gennaio 2018 una consultazione tra le agenzie con maggiore esperienza maturata nella comunicazione crossmedia nell’ambito Jewelry.

Il successo di GioiaPura.it è legato al boom del fashion on line, con una continua espansione dell’e-commerce legato al mondo della moda e degli accessori, con una forte penetrazione tra i millenials, soprattutto attraverso mobile. Non a caso GioiaPura.it ha deciso di sfruttare questo trend con progetti di personalizzazione Jewelry, lanciando una propria collezione brandizzata destinata a questo target.

La nuova campagna, spiega Marco Di Giusto, strategic planner di TEND, avrà il compito di rafforzare il posizionamento di GioiaPura.it sui millenials, come punto di riferimento in Italia per l’e-commerce di gioielli, alle condizioni più vantaggiose del mercato, con spedizione gratuita e consegna assicurata in 24 ore.

La campagna che vedrà la luce a fine aprile sarà pianificata con un’importante investimento in TV e attraverso digital programmatic, oltre ad una strategia di social engagement.