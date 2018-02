Il 23 febbraio in edicola la prima uscita del nuovo Corriere Innovazione

Venerdì 23 febbraio il nuovo Corriere Innovazione fa il suo esordio in edicola come mensile.

“Il nuovo Corriere Innovazione arriva a arricchire la grande offerta tematica del Corriere della Sera. – dichiara Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup – Dopo L’Economia, 7 e Buone Notizie andiamo a coprire in modo fresco e dinamico uno degli ambiti più interessanti e trasversali, offrendo ai nostri lettori un giornale di cultura dell’innovazione unico nel suo genere.”

La nuova testata del Corriere della Sera, racconterà l’innovazione a tutti, usando chiavi di lettura diverse: scienza, tecnologia, cultura, ricerca e sviluppo, su carta, sul digitale e sul territorio, con un ricco calendario di eventi dedicati.

“Corriere Innovazione sarà la piattaforma della Cultura dell’Innovazione: un progetto editoriale nuovo per il panorama italiano – ha commentato Massimo Sideri, responsabile editoriale Corriere Innovazione e editorialista del Corriere della Sera – Corriere Innovazione offrirà spunti nuovi e stimolanti sul tema dell’innovazione, approfondendone le influenze socioeconomiche, lavorative ed educative. Sarà un nuovo magazine ricco e fortemente orientato verso il racconto chiaro e adatto a tutti.”

Ruolo centrale all’interno della rivista avranno le ricerche che ogni mese affronteranno le tematiche più attuali dell’avanguardia sotto nuovi punti di vista. Tante anche le inchieste, tra cui quelle di Raffaella Polato che, con il suo taglio realistico e diretto, racconterà ogni mese una scuola italiana di eccellenza, e le rubriche con approccio divulgativo e d’informazione. Infine molte storie di personaggi, ritratti in presa diretta e maxi-pagine da ritagliare.

Il nuovo Corriere Innovazione sarà caratterizzato da una grafica pulita e lineare, con cover d’effetto a richiamare l’equilibrio tra uomo, donna e robot.

“Contenuti unici che parlano a un target transgenerazionale e grande attenzione al network e al racconto delle eccellenze territoriali: un’offerta molto gradita dai tanti brand e partner che hanno scelto di unirsi a noi fin da subito.” ha aggiunto Raimondo Zanaboni, direttore generale RCS Pubblicità.

Sarà infatti molto ricca la programmazione di eventi sul territorio: Roma ad aprile, Napoli a maggio, Padova a settembre, Torino ad ottobre e Milano come tappa di chiusura. Incontri tematici per raccontare l’innovazione e le eccellenze del territorio, che vedranno il confronto tra giornalisti del Corriere della Sera, esponenti locali, manager, esperti di innovazione e aziende. Obiettivo condividere idee e proposte per delineare le prospettive future e elaborare soluzioni. Gli eventi di Corriere Innovazione vedono confermata la partnership scientifica con Università Bocconi e Politecnico di Milano. Completano il percorso le Colazioni di Corriere Innovazione: il responsabile editoriale Massimo Sideri incontrerà personaggi legati al mondo dell’innovazione presso la sede Sorgenia di City Life. Il primo appuntamento sarà a marzo con Bebe Vio.

L’evento di lancio del nuovo Corriere Innovazione si terrà venerdì 23 febbraio all’Unicredit Pavilion di Milano, sarà introdotto dai saluti del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e sarà presentato da Massimo Sideri. Parteciperanno all’incontro Riccardo Zacconi, creatore di Candy Crush Saga, per la prima volta ospite in Italia, e Roberto Cingolani che presenterà in anteprima mondiale il nuovo esemplare di robot specializzato in disaster recovery. In conclusione, i saluti del presidente Urbano Cairo.

Nel numero in uscita lo stesso giorno, l’intervista a Riccardo Zacconi, il pil italiano che si attesta a circa 1,6% contro il 3% di Francia e Germania, l’inchiesta in copertina di Daniela Polizzi sulla ricerca che porta innovazione e posti di lavoro, il focus di Raffaella Polato sull’Università Sant’Anna di Pisa e sulle facoltà che aiutano a trovare impiego, il servizio a cura di Ilaria Capua su come spiegare cosa sono i virus ai nostri figli. Si parlerà inoltre degli stipendi dei “nuovi lavori” legati all’innovazione, per i quali la ricerca supera l’offerta sul mercato, e del cinema che appare innovativo ma solo in parte, con l’intervista di Paolo Baldini a Peter Greenaway, regista e sceneggiatore gallese.