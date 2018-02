Torna in TV lo spot Yakult

“Scienza (non magia)”, questo il claim che fa da sfondo alla campagna televisiva Yakult, che da domenica 18 febbraio è tornata in onda sulle principali reti con un nuovo spot focalizzato sulle tre referenze Yakult Original, Yakult Light e Yakult Plus. Non solo, cinque mini-formati ci accompagneranno durante l’ora della colazione, per l’appuntamento giornaliero con il buongiorno Yakult e le sue parole in giapponese.

Sottolineare il suo heritage giapponese, senza però dimenticare l’aspetto scientifico che fa di Yakult la bevanda di latte scremato fermentato in grado di favorire l’equilibrio della flora intestinale, grazie a miliardi di esclusivi fermenti lattici Lactobacillus casei Shirota (LcS) che raggiungono vivi l’intestino. Questo il messaggio dello spot della nota azienda del Sol Levante, in cui una bottiglietta di Yakult interrompe improvvisamente un racconto suggestivo su un’essenza magica estratta da bonsai giganti, per sottolineare come la bevanda sia in realtà frutto di scienza, non magia.

Lo spot televisivo, nei formati da 30’’ e 15’’, andrà in onda a rotazione, durante tutto l’arco della giornata, fino al 4 marzo sulle principali emittenti della TV lineare – RAI, Mediaset, La7, canale Nove, TV8 – e digitale – RAI, Publitalia, La7D, Real Time, Cielo, Sky TG24, CineSony, Paramount e Food Network. Sui canali RAI, Mediaset, La7, Sky TG24, Cielo e TV8, ma con un focus sulla fascia oraria dalle 7.00 alle 9.00, ruoteranno invece i mini-formati da 10’’ realizzati per imparare come si dice arrivederci, buona giornata, buongiorno, grazie e sveglia in giapponese.

In sinergia con la campagna televisiva, Yakult sarà presente con lo spot anche sulle piattaforme digitali delle principali concessionarie TV – RAI Replay, Video Mediaset, La7, FoxLife, canali Sky e Sky Go – e su siti online di salute, alimentazione, fitness, lifestyle, ecc. I mini-formati ruoteranno invece su alcuni siti di informazione – Sky TG24, Virgilio notizie, Lettera 43 – e di meteo – Sky Meteo24, 3BMeteo – nella fascia oraria dalle 7.00 alle 10.00.