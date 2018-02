È quello della Regione Marche il miglior social media team delle Regioni italiane nel 2017

12 mesi, più di 61 mila post e 14 milioni di interazioni sono i dati analizzati da Extreme, prima società italiana specializzata nella raccolta e analisi delle conversazioni web e social con numerosi clienti in ambito travel, per elaborare il primo report italiano sulle attività, i trend, i risultati e le strategie dei social media team che hanno animato la promozione turistica delle regioni italiane attraverso i canali social nel corso del 2017.

Non una semplice classifica, ma un report analitico, un benchmark tra regioni su 8 fattori di analisi che pone a confronto gli aspetti più rilevanti delle dinamiche dei social media, guardando ben oltre il semplice numero dei follower.

“Come ‘scienziati dei dati’ abbiamo voluto dare il nostro contributo per valorizzare e raccontare il lavoro complesso svolto dalle regioni italiane nell’ambito della promozione turistica social. Lo abbiamo fatto puntando sui big data, milioni di dati oggettivi ottenuti ‘immergendo’ le nostre sonde tecnologiche nel flusso informativo quotidiano prodotto dai canali social” – afferma Riccardo Di Marcantonio, CEO di Extreme srl.

Andare oltre la semplice classifica è stato l’obiettivo del progetto. La “pole position” fa certamente notizia, ma non fotografa in modo corretto e completo i molteplici aspetti che connotano l’attività di comunicazione social.

“Per il progetto abbiamo seguito un metodo innovativo: valutare l’attività social delle Regioni con le medesime metriche che la nostra piattaforma SocialIndex implementa per l’analisi dei travel influencer” – continua Di Marcantonio – “Un’analisi profonda dei principali canali social: Instagram, Facebook e Twitter durata 12 mesi per studiare e valutare l’interazione tra i social media team e i loro follower.”

In un’ipotetica Olimpiade dei Social la medaglia d’oro va alle Marche, che nel 2017 sono risultate la prima regione, davanti a Lombardia e Trentino per qualità dei contenuti e interazioni (cioè commenti di apprezzamento e condivisioni dei contenuti), in tutte le maggiori piattaforme social: Facebook, Instagram, Twitter e Google Plus. Al netto del numero di like, meno incisivo, ciò che conta è proprio la qualità dei contenuti che significa anche veridicità delle informazioni diffuse e reputazione positiva.