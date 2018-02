Su Dmax Malena presenta “I love my car”

Quali sono le principali passioni di un uomo? Donne e motori, direbbe qualcuno… Nel giorno dedicato all’amore, DMAX (canale 52, gruppo Discovery Italia) propone una programmazione speciale in cui i due temi saranno strettamente intrecciati e per la prima volta ospita un volto femminile.

Mercoledì 14 febbraio a partire dalle ore 14:00 sarà MALENA, misto di ironia e sensualità, a scaldare il pomeriggio di Dmax e presentare “I LOVE MY CAR”, una giornata “senza freni” in cui i migliori programmi dedicati al mondo delle quattroruote saranno introdotti da Malena nelle vesti di meccanica hot, pronta a dispensare consigli sul “sexy-toy” più amato dagli uomini: l’auto. Da come preparare l’auto per un primo appuntamento ai fondamentali del car wash, fino ai segreti del “carasutra”, i tutorial di Malena si alternerannno ai vari programmi, in un piacevole viaggio tra motori ed erotismo dove l’unica regola è farsi guidare dalla propria passione.

Si parte con i video di “Car Crash TV” (h. 14:10), si prosegue con le serie cult “Affari a Quattro Ruote” (h. 18:25) con l’asso delle compravendite Mike Brewer, e “Fast N’ Loud” (h. 16:25), fino ad arrivare alle serie in prima tv “Macchine da soldi” (h. 19:25), sugli specialisti d’auto di Las Vegas, e “I maghi del garage” (h. 21:25), nuovo show sui restauratori di auto classiche. Per concludere con una puntata speciale di “Io e le mie ossessioni” (h. 23:15) con protagonista il 27enne Nathaniel, innamorato della propria auto.