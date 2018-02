La voce di Giancarlo Giannini nella nuova campagna “Le Marche, bellezza infinita”

di Alessandro Rimi

Incrementare appeal e flussi turistici. Con questi obiettivi la Regione Marche sceglie di dar vita alla nuova campagna di comunicazione “Le Marche, bellezza infinita” che sarà on air per circa un anno – a partire dalla primavera 2018 – con il racconto del territorio attraverso la voce narrante di Giancarlo Giannini.

La campagna, realizzata da Regione Marche e Assessorato al Turismo – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, in collaborazione con l’Agenzia Frankenstein – Progetti di vita digitale di Firenze, ruoterà attorno al principale mezzo della radio: 35 spot di 30” e 15” racconteranno quindi i luoghi più suggestivi della regione, attraverso un impianto linguistico che accosta ai richiami di tipo storico e culturale i riferimenti contemporanei all’offerta turistica marchigiana in relazione alle stagioni, in questo caso primavera ed estate.

Ad integrazione dei lanci radio, saranno pure on air – in Italia e all’estero – lo spot tv 30” e 15” (con la voce di Giannini utilizzata solo nel claim finale), carta stampata e maxi impianti (stazioni, aereoporti, metro), diversi video promo tematici da 120’’ (Mare, Cultura, Parchi natura attiva, Borghi, Spiritualità, Made in Marche, Bike, Wedding, Turismo scolastico, Marche rurali) e varie attività di comunicazione integrata on line, pensate ad hoc per descrivere ed evidenziare le informazioni su luoghi e cluster turistici in modo più esaustivo.

“Le Marche, bellezza infinita” è anche eventi culturali, studiati per destagionalizzare le bellezze della regione. Dalla grande mostra di Macerata dedicata a Lorenzo Lotto con la collaborazione delle più grandi istituzioni di tutto il mondo, all’importante Celebrazione dei Centenari di Gioacchino Rossini. Tutte insieme sono state pensate per contribuire a un forte lancio dell’immagine della Regione Marche.