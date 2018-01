I programmi per la stagione televisiva 2018 di RuotestoricheTv

RuotestoricheTv il primo settimanale motoristico nazionale dedicato alle auto e moto d’epoca e classiche festeggia il suo primo anno di attività. Il network fondato nel 2017 dall’imprenditore Marcello Cioli ha sede a Bassano del Grappa ed irradia ogni settimana un programma di 30 minuti dedicato al settore attraverso una rete di emittenti areali a copertura dell’intero territorio nazionale.

RuotestoricheTv approfittando anche del crescente interesse per i veicoli d’epoca che vengono visti ora come status symbol e bene rifugio, è entrato con crescente successo nelle case degli italiani ed approntato una stagione televisiva 2018 di primo piano. Le puntate prodotte saranno 52 con uno sforzo editoriale senza precedenti nel settore e l’impiego di due sedi di appoggio a Brescia e Torino. Confermata l’integrazione con i Social media con il potenziamento della pagina Facebook che sarà affidata a professionisti del settore e con un Canale YouTube dove saranno visibili dopo la programmazione on air le puntate del programma. Come avvenuto nel 2017, RuotestoricheTv sarà media partner dei più importanti saloni del settore come AutoMoto d’Epoca Padova e Verona Legend Cars mentre è stato siglato un accordo di collaborazione con la rivista Epocauto, tra le più note del settore.

La redazione è coordinata da due figure di primo piano, il bassanese Nino Balestra, già presidente del museo dell’automobile Bonfanti Vimar di Romano d’Ezzelino (VI), storico, scrittore e gentleman driver e da Dario Mella, bellunese, collaboratore di importanti testate di settore e autore del volume Mc Laren, dalla Can Am alla F1.

Il programma avrà anche rubriche dedicate al modellismo, alla cucina e ai disabili seguendo la vocazione sociale dell’editore Marcello Cioli.

“La nostra è una trasmissione aperta a tutti – spiega l’editore Marcello Cioli- in primis associazioni di appassionati, auto e motoclub, marche automobilistiche e motociclistiche, gare di regolarità, raduni e saloni. Siamo convinti che il settore vintage ed heritage sia destinato ad avere uno spazio sempre crescente nella società e un forte valore economico, come testimonia il lavoro delle Case di auto e moto oggi improntato più che mai a riproporre i modelli del passato. Noi siamo il primo canale televisivo a diffondere al grande pubblico questa meravigliosa passione che oltre a creare forti emozioni è in grado di offrire una forma di investimento che trova già oggi una rivalutazione nel tempo”.