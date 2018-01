L’App perfetta per i tuoi viaggi in treno esiste

Quante volte siamo in stazione pronti per partire in treno e improvvisamente noi o qualche nostro compagno di viaggio non trova più il biglietto? Oppure quante volte ci piacerebbe sapere in anticipo se il treno su cui viaggia la persona che dobbiamo andare a prendere è in orario? Oggi tutto questo è possibile grazie alla nuova App Trenitalia.

La campagna, pianificata su affissioni e web, ci racconta i benefit del prodotto con uno stile illustrato molto contemporaneo e fresco, accompagnato da un linguaggio ironico e irriverente, che gioca con la parola “scarica”.

Le headline della campagna ci pongono una domanda per raccontarci delle situazioni che almeno una volta nella vita tutti abbiamo vissuto: “Il tuo fidanzato ha perso il biglietto?” “Tuo marito ha dimenticato l’abbonamento?” “La tua ragazza non ha detto a che binario arriva?”. La risposta: “Scaricala.” A prima vista, un invito a “scaricare” il partner, ma in realtà una diretta call to action ad effettuare il download dell’App.

Agenzia: Saatchi & Saatchi

